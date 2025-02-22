'Среди нас много патриотов': воины на передовой не верят в переговоры США и России

Несмотря на политические договоренности, военные готовятся продолжать борьбу после возвращения на фронт.

Переговоры между США и Россией, которые на этой неделе проходили с целью прекращения войны в Украине, не произвели впечатления на украинских военных, находящихся на передовой. Они не видят возможности быстрого завершения боевых действий, особенно если Киев не будет участвовать в переговорах, пишет Reuters.

Пехотинец с позывным "Регбист", держа автомат, вспомнил ожесточенное сопротивление украинских войск в первые недели вторжения России в феврале 2022 года - еще до поступления западной поддержки. Он подчеркнул, что Украина способна повторить этот опыт, если это будет необходимо.

"Вас не может предать человек, от которого вы ничего не ждали", - так он выразил свое отношение к президенту США Дональду Трампу, не возлагая на него никаких надежд относительно поддержки Украины.

Видео дня

Еще один украинский боец, известный как "Пружинка", также скептически отнесся к переговорам между США и Россией, которые проходили в Саудовской Аравии. Он заявил, что, несмотря на политические договоренности, готовится продолжать борьбу после возвращения на фронт.

"Возможно, они там что-то решили, но это их мнение. Украинцы всему этому не поверят", - сказал 21-летний военный с позывным "Весна".

Попытки Трампа достичь быстрого мира с Москвой, не учитывая позицию Киева, вызвали беспокойство среди украинцев и их союзников. В то же время военные, которые за три года войны потеряли десятки тысяч побратимов, настроены продолжать сопротивление.

Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг любые соглашения, заключенные без участия Киева, и подчеркнул необходимость получения надежных гарантий безопасности перед рассмотрением возможных мирных договоренностей.

Представитель Трампа Кит Келлог в пятницу заявил, что имел "широкие и позитивные" переговоры с Зеленским в Киеве, однако не уточнил деталей.

В тот же день Кремль сообщил о возможности встречи между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, отметив, что конкретные договоренности еще не достигнуты.

На фронте ситуация остается напряженной: украинские силы, имея ограниченные ресурсы, пытаются сдержать российские атаки вдоль восточного фронта.

Одним из очагов жестоких боев стал район Покровска, где оборону удерживают подразделения 68-й егерской бригады.

На учебном полигоне военные отметили, что не возлагают больших надежд на мирные переговоры и не видят возможности быстрого прекращения боевых действий.

"Среди нас много патриотов - мы потомки казаков", - заявил боец с позывным "Алладин", который занимается подготовкой личного состава. "Мы будем бороться до конца".

Переговоры в Саудовской Аравии - детали

18 февраля в Саудовской Аравии состоялись двусторонние переговоры США и России на уровне глав дипломатических ведомств. По ее итогам у Путина заявили, что переговоры прошли неплохо, что стороны "договорились учитывать интересы друг друга". В свою очередь Госдеп США заявил о "важном шаге вперед" на пути к миру в Украине.

Впоследствии госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах с Россией в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) речь не шла ни о каких деталях потенциального мирного соглашения, вроде снятия санкций или территориальных уступок. По его словам, Вашингтон согласился на прямые переговоры с Россией, чтобы выяснить, насколько серьезно россияне настроены на достижение мира.

Издание FT писало, что Россия использовала первый раунд переговоров с США в Эр-Рияде о прекращении войны в Украине, чтобы требовать вывода сил НАТО с восточного фланга альянса.

Вас также могут заинтересовать новости: