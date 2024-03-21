Министр цифровой трансформации отметил, что один работающий айтишник создает и сохраняет почти три рабочих места в экономике.

Украинские ІТ-специалисты ежемесячно донатят около 80 млн долларов, что составляет почти 3 миллиарда гривен. Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Айтишники своими донатами активно помогают закрывать потребности фронта. По данным исследования IT Research Ukraine, ежемесячно вместе IT-специалисты донатят около $80 миллионов, что в гривнах почти 3 миллиарда", - отметил Федоров.

По его словам, в прошлом году от ІТ-сферы в госбюджет поступило 20,8 млрд гривен налогов. Это на 3,1 млрд гривен больше, чем в 2022 году.

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"Один работяющий айтишник создает и сохраняет почти три рабочих места в экономике", - добавил министр.

Также отмечается, что доля ІТ в ВВП страны составляет почти 5%.

Состояние украинского ІТ - что известно

В декабре сообщалось, что в Украине по итогам 2023 года количество вакансий в ІТ-отрасли пробило пятилетний антирекорд. Тогда количество вакансий в украинском ІТ составило чуть более 48 тысяч.

При этом уменьшение количества вакансий в ІТ повлекло рекордную конкуренцию среди кандидатов.

В феврале стало известно, что в 2023 году украинский экспорт IT-услуг впервые не показал рост. В прошлом году экспортная выручка IT-услуг уменьшилась на 8,5% и принесла $6,7 миллиардов, что на $622 миллиона меньше, чем в 2022 году.

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