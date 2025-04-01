Воздушные силы ВСУ продолжают превращаться в мощное точечное ударное подразделение, отметили в издании.

На днях один из модифицированных украинских истребителей МиГ-29, судя по всему, метнул планирующую бомбу GBU-62 прямо в дверь недействующего бункера ПВО в Херсонской области, который российское командование использовало в качестве полевого штаба. Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что целью рейда на данный штаб было лишить руководства российские подразделения, ответственные за атаки на острова Днепра.

В журнале акцентировали, что Воздушные силы ВСУ вводят в эксплуатацию новые боеприпасы и самолеты и продолжают превращаться в мощное точечное ударное подразделение.

Как предположили в Forbes, вероятно, каждый украинский боевой самолет оснащен управляемыми по спутнику и инерциально планирующими бомбами: американскими GBU-39 и GBU-62, французскими Hammers и, возможно, даже бомбами новой украинской разработки.

"GBU-62, которая обрушилась на российскую штаб-квартиру в Херсонской области, произведена в США, но является уникальной украинской… GBU-62 стоимостью около 50 000 долларов - это убийца, и она позволяет украинским экипажам МиГ-29 делать то, что россияне делают со своими гораздо более дорогими баллистическими ракетами "Искандер", каждая из которых стоит более 3 миллионов долларов", - говорится в публикации.

Напомним, ранее УНИАН писал, как ВС ВСУ точным ударом уничтожили сводную роту обеспечения одного из российких подразделений на оккупированной территории Херсонской области.

Список потерь России пополнили плавсредства, военное имущество и подсобное помещение с техническими средствами. Уничтожение перечисленного "не позволяет противнику вести боевые действия против украинских подразделений в этом районе".

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