Мужчина после оккупации города добровольно согласился на предложение военной администрации РФ и взял на себя функции исполняющего обязанности мэра.

"Мэру" временно оккупированного Бердянска сообщено подозрение в коллаборационизме.

Как сообщает Офис генпрокурора, при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры сообщено о подозрении гражданину в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

По данным следствия, мужчина после оккупации города Бердянск добровольно согласился на предложение военной администрации РФ, взял на себя функции исполняющего обязанности мэра оккупированного города и обеспечил их "надлежащее исполнение".

"О своем назначении на должность, созданную в незаконных органах власти, подозреваемый сообщил в видеообращении через сеть Интернет, пренебрегая при этом положениями Конституции Украины и нарушая конституционное право жителей м. Бердянска на свободное волеизъявление во время выборов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, заместитель главы Бердянской РГА обвиняют в том, что она добровольно согласилась помогать сотрудникам ФСБ в проведении подрывной деятельности против ВСУ.

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