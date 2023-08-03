Подразделения одной из бригад Национальной гвардии продвинулись до 650 метров в глубину обороны противника, 1500 метров по фронту.

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продвинулись на сотни метров в глубину российских захватчиков, сообщил заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

Нацгвардейцы на Запорожье в составе ударных группировок Сил обороны продолжают успешные наступательные действия и продвигаются вперед, отметил полковник.

"Подразделения одной из бригад оперативного назначения Национальной гвардии во время наступательных действий продвинулись до 650 метров в глубину обороны противника, 1500 метров по фронту и закрепились на занятом рубеже", – сказал Уршалович.

Ситуация на Мелитопольском направлении - последние новости

Генштаб ВСУ утром 3 августа сообщал, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Враг на Запорожском направлении сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. 22 июля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские оккупанты стянули в Мелитополь большое количество танков и гонят колонны военной техники на Запорожское направление.

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