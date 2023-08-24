Максим Жорин заметил, что без боя вернуть территории можно только в случае наличия мощных инструментов на руках.

Бывший командир полка "Азов" и замкомандира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин согласился с заявлением секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что Крым придется возвращать военным путем.

"Начиная с 2014 года очень часто я слышал о том, что есть еще какие-то пути решения о том, что нужно договариваться, все эти там мирные соглашения какие-то, подписанные документы и это никогда не работало. Абсолютно никогда не работала с нашим противником такая манера поведения. Россия не понимает никакого другого языка кроме языка силы. Она просто не понимает по-другому и любые договоры с ней, любые переговоры - они всегда будут нарушены, они не будут иметь никакой юридической силы. Они привыкли обманывать весь мир и из-за этой репутации даже никто иногда не удивляется, когда они обманули весь мир - просто наплевали на всех, на все обещания и на все договоры", - сказал Жорин.

Жорин заметил, что без боя вернуть территории можно только в случае наличия мощных инструментов на руках. Но даже эти инструменты можно добыть только в виде побед на поле боя.

"Конечно, хотелось бы вернуть какие-то свои территории без боев, без потерь. Но я в это слабо верю. Я уверен, что такие варианты могут быть, но они могут быть только когда у нас на руках будут очень сильные инструменты, когда на нашей стороне будут сильные аргументы (они могут быть в виде побед на поле боя исключительно). Никаких других вариантов не вижу - россияне могут слушать только после крепкого удара, только после того, как они получат по зубам. Мы должны готовиться к тому, что все территории нам придется освобождать военным путем", - добавил Жорин.

Освобождение Крыма - последние новости

В конце июля руководитель украинской разведки Кирилл Буданов спрогнозировал, что ВСУ скоро будут на территории полуострова.

24 августа, в День Независимости Украины, ГУР обнародовало видео спецоперации в Крыму. На временно оккупированном полуострове взвился украинский флаг.

23 августа на территории Крыма была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

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