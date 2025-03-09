Сейчас главная задача Киева - активнее сотрудничать с Европой, развивая свой ВПК.

Украина может получать определенные разведывательные данные благодаря дронам и использованию информации из открытых источников, а также нужно активнее сотрудничать с европейскими странами. Об этом заявил авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире Radio NV.

"Нужно понимать, что недавно Франция запустила третий разведывательный военный спутник, который может помочь нам получать определенные возможности относительно того, что происходит на территории врага или на временно оккупированной территории. Поэтому, нужно перефрагментировать свои зоны и возможности получения информации. И дополнительно нужно говорить об усилении своих возможностей", - сказал он.

По словам Храпчинского, кроме спутников, Украина может получать данные и благодаря своим разведывательным дронам. Он обратил внимание, что если ударные дроны залетают на расстояние 3000 км, то и разведывательные дроны могут довольно неплохо залетать вглубь территории РФ и собирать определенные данные.

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"Но, да, на самом деле это не является информацией в режиме реального времени. Однако и большинство спутников тоже не предоставляют информацию в режиме реального времени. Поэтому то, что мы использовали не было настолько свежим и новым. Сейчас наша главная задача - активнее начать сотрудничать с Европой, при этом активно развивая свой собственный ВПК, развивая вопросы разведки не только полученных из каких-то ресурсов, вроде спутников и разведдронов, а дополнительно надо говорить и об OSINT (технология добычи и использования информации из открытых источников). А россияне у нас очень любят болтать на всех платформах и используют много слива информации. Надо этим пользоваться", - подчеркнул авиаэксперт.

Доступ к разведывательным данным - последние новости

Администрация президента Дональда Трампа приостановила доступ Украины к коммерческим спутниковым снимкам, купленным правительством США через компанию Maxar.

CNN писало, что Украина давно использует эти снимки для отслеживания перемещений российских войск, оценки местности и помощи в планировании военных операций.

Приостановление доступа к снимкам, которые получают спутники Maxar и которые покупает NGA, последовало за решением Трампа приостановить любой обмен разведданными с украинцами, которые могут быть использованы для ударов по территории РФ.

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