В разговоре оккупант отметил, что побеги российских военных носят массовый характер.

Солдаты убегают из российской армии несмотря на угрозы расстрелов и наказаний.

Об этом свидетельствуют многочисленные телефонные разговоры российских оккупантов, которые перехватывает СБУ.

"Пацаны просто берут и уезжают уже. Нашу бригаду по-любому будут расформировывать, потому что много людей уволилось. Вот уезжает, например, один человек по истечении срока контракта... прыгает в "Камаз", а за ним еще 8 человек прыгают, которые хотят уволиться сами по несоблюдению. И они просто едут, короче, и увольняются. И вот так, постоянно", – рассказал оккупант своей жене.

Он надеется, что ему также разрешат вернуться домой в конце мая – как раз по завершению 90 дней, на которые якобы рассчитана "спецоперация".

"Ведь каждый день пребывания в Украине для россиян - это риск попасть в список "двухсотых", который уже насчитывает более 29,5 тыс.", - отметили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, 25 мая СБУ обнародовала перехват, в котором оккупанты обсуждали то, что украинские военные уничтожают элиту армии России.

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