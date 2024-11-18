Вероятно, цель удалось поразить из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Момент сбития в небе Хмельницкой области одной из ракет, которые Россия запустила во время массированного обстрела Украины, сняли на камеру.

Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин опубликовал в своем Telgram-канале соответствующее видео. "На Киевщине попала Наташа, а у нас попал Саша! На видео момент сбития одной из вчерашних вражеских ракет над Хмельницкой областью", - написал он.

Тюрин упоминает украинскую защитницу Наталью Грабарчук, которая сбила ракету оккупантов из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". Видео ее работы вчера облетело интернет.

Массированный обстрел Украины 17 ноября

Напомним, в то утро российские оккупанты совершили первый с конца августа массированный удар по Украине. Противовоздушная оборона отражала налет 120 ракет и 90 дронов - всего удалось сбить 144 воздушные цели.

В результате российской атаки в ряде областей прогремели взрывы, известно о погибших и пострадавших людях. Уже вскоре энергетики объявили о введении стабилизационных отключений света по всей стране.

Вас также могут заинтересовать новости: