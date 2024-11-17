Президент Украины отметил, что всего Россия за сегодня выпустила более 200 ракет и дронов.

Украинские пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей в ходе последней массовой воздушной атаки оккупантов, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что в течение этой недели Россия применила по Украине примерно 140 ракет, более 900 КАБов и 600 ударных дронов. Только в ходе сегодняшней атаки — около 90 БПЛА и 120 ракет.

"Сейчас продолжается ликвидация последствий комбинированной атаки на нашу инфраструктуру в Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях", - заявил Зеленский в Telegram.

По его словам, оккупанты в очередной раз пытаются запугать украинцев отсутствием света и холодом, повторяя те же действия — удары по критической инфраструктуре. И пытаясь таким образом "получить от них [действий] результат". Зеленский подчеркнул, что мир видит то, что происходит; видит защиту Украину от "абсолютного зла", которое не понимает ничего, кроме языка силы.

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"Нам нужно единство, миру нужно единство. Только вместе можно остановить это зло", - отметил он.

Другие новости о российской ракетной атаке

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве и ряде областей отменили экстренные отключения света. Тем не менее, в Одесской области ситуация с электроснабжением остается тяжелой.

Кроме того, Россия накопила ракеты на несколько массированных обстрелов. В ЦПД объяснили, что Украина знает о стратегии России и готовится к любым действиям.

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