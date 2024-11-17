Это был первый боевой пуск женщины, а ПЗРК, из которого она попала, весит 18 килограммов.

Военнослужащая Наталья Грабарчук 17 ноября уничтожила российскую ракету из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". Как сообщили в Воздушных силах ВС Украины, солдат Грабарчук попала в ракету утром 17 ноября.

"Это был ее первый боевой пуск, и первое попадание!", - отмечают военные.

Говорится, что Наталья прошла 5-месячные курсы подготовки в учебном центре и овладела различными типами переносных зенитно-ракетных комплексов.

Женщина поделилась своими ощущениями:

"Когда вражеская ракета оказалась передо мной, я отбросила все эмоции и волнения. Сделала сотни учебных пусков на тренажерах. А тут - первый боевой и в цель! ПЗРК весит где-то 18 килограммов, также давит и ответственность. Очень рада, что мне это удалось. Уже после боевой работы немного дала волю эмоциям. В составе нашей мобильной огневой группы - военнослужащие-женщины. Мы прилагаем максимум усилий для достижения результата, отдаем все свои силы".

Грабарчук в гражданской жизни была воспитателем дошкольного учебного заведения. С 2021 года она - стрелок-зенитчик зенитного ракетного подразделения Галицко-Волынской радиотехнической бригады воздушного командования "Запад".

Российская атака 17 ноября - что известно

Напомним, в ночь на 17 ноября российские оккупанты осуществили массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed".

Всего, по предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил ВС Украины обнаружено и осуществлено сопровождение 210 воздушных целей противника - 120 ракет и 90 БПЛА, уничтожили 144 воздушные цели - 102 ракеты и 42 БПЛА. По предварительным данным, всего было обнаружено 210 воздушных целей РФ - 120 ракет и 90 дронов.

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