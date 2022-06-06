По словам врачей, следующие несколько суток будут решающими в восстановлении Маси Найема.

Военнослужащему ВСУ, известному адвокату, общественному деятелю Маси Найему сделали операцию после тяжелого ранения на фронте.

Об этом рассказал замминистра инфраструктуры и брат Маси Найема Мустафа Найем у себя в Telegram.

"Брат жив, его прооперировали. У него тяжелое осколочное ранение головы, множественные переломы костей и внутричерепная гематома. Сейчас его состояние все ещё тяжелое, он в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания", - написал Мустафа Найем.

Он отметил, что по словам врачей, следующие несколько суток будут решающими в восстановлении Маси Найема.

Как сообщал УНИАН, 5 июня стало известно, что на фронте Маси Найем получил тяжелое ранение. Однако тогда детальной информации о его состоянии не было.

Позже Мустафа Найем сообщил, что его брат находится в тяжелом состоянии - у него тяжелое ранение головы и глаза.

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