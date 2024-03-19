Сейчас в российском плену остается около 900 бойцов его бригады, "Азов" продолжает воевать.

На финальном этапе обороны Мариуполя и "Азовстали" соотношение сил украинских защитников и врага было 1:10 по пехоте и иногда 1:20 по технике. Об этом рассказал бывший военнопленный офицер 12-й бригады "Азова" Нацгвардии Украины Илья Самойленко (позывной "Гендальф") в эфире телемарафона единых новостей, говоря об обороне Мариуполя в эти дни в 2022 году.

"18 марта - это обычный день в обороне Мариуполя, он ничем не является выдающимся. На тот момент соотношение сил в среднем по пехоте было 1:10, по боевой технике - иногда 1:20. Это значительное преимущество у противника. В том числе абсолютное преимущество в воздухе. Город был окружен с четырех сторон. 2 марта кольцо вокруг города закрылось и фронт начал отдаляться. Бои шли по всей территории города", - отметил Самойленко.

Он уточнил, что оборона "Азовстали" - это была общая Мариупольская оборонительная операция.

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"Просто финальным, завершающим этапом был уже этап боев непосредственно на заводе. Пункт управления и тыловые базы снабжения почти с самого начала, с конца февраля 2022 года, находились на заводе. Это была стратегически выгодная точка для удержания обороны. Но бои шли на левом берегу, на правом, в северной части города, на заводе Ильича. Бои были в 4-х секторах", - рассказал Самойленко.

По его словам, сейчас "Азов" продолжает воевать и находится на участке под Кременной. По информации Самойленко, сейчас в российском плену остается около 900 бойцов его бригады.

Как известно, Илья Самойленко был освобожден из российского плена 21 сентября 2022 года. С начала блокады Мариуполя он вместе с побратимами находился на "Азовстали" и оттуда информировал общество о ситуации в городе. В частности, 8 мая 2022 года провел пресс-конференцию для представителей зарубежных СМИ на английском языке.

Обмен военнопленными: последние новости

Как сообщал УНИАН, 3 января 2024 года состоялся первый за много месяцев большой обмен пленными с Российской Федерацией. Домой вернулись 230 украинских защитников и гражданских. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что среди освобожденных также защитники Мариуполя.

В конце прошлого года Президент Украины Владимир Зеленский во время своей итоговой годовой пресс-конференции рассказал о помощи других стран в освобождении пленных украинцев и прокомментировал вопрос об обмене пленными, отметив, что "процесс усложнен".

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