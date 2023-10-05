Возможные последствия оценили в Военно-морских силах ВС Украины.

Российские захватчики углубляют порт во временно оккупированном городе Мариуполь, чтобы было легче вывезти награбленное с оккупированных украинских территорий.

Об этом спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчуч сказал в эфире информационного марафона "Єдині новини".

"Я больше считаю, что это связано именно с гражданским судоходством. Потому что, если речь идет о логистическом обеспечении именно военных - для этого у них есть именно большие десантные корабли, которые не нуждаются в большой глубине, которые могут фактически выходить на берег, и этих единиц у них еще 8 штук", - подчеркнул Плетенчук.

В этой связи, спикер считает, что скорее всего, углубление порта Мариуполя связано с "потребностью и в дальнейшем вывозить награбленное с украинских территорий".

Представитель ВМС добавил, что нет смысла углублять дно порта Мариуполя для военных целей.

"Это похоже на потуги, чтобы как-то обезопасить свою группировку, хотя на самом деле в этом особого смысла нет", - сказал Плетенчук.

Также он обратил внимание на информацию, что оккупанты пытаются построить новую трассу на юге украинских оккупированных территорий.

"Конечно, они, видимо, хотят перестраховаться, потому что уже даже до них дошло, что этому так называемому Крымскому мосту там не место, и мы неоднократно подчеркивали, что его там не будет", - подчеркнул Плетенчук.

Как сообщает Мариупольский городской совет в Telegram, россияне углубляют дно порта во временно оккупированном городе, чтобы и в дальнейшем вывозить металл и зерно из Украины.

"Для оккупантов основа экономики - мародерство. Россияне уже вывезли из Мариупольского порта металла на 25 миллионов долларов. Им этого мало. Поэтому продолжают резать и вывозить все, что осталось", - отмечается в сообщении.

Оккупанты превращают порт Мариуполя в военную базу

Как сообщал УНИАН, в начале 2023 года появилась информация, что российские оккупанты начали превращать Мариупольский морской порт в военную базу.

О соответствующих действиях врага сообщал советника мэра города Петра Андрющенко. По его словам, тогда РФ уволила с должностей местных жителей города и отдала рабочие места россиянам, которых начали свозить в Мариуполь с начала оккупации. Уже тогда россияне начали распределение причалов на "условно гражданские и условно военные", заявлял Андрющенко.

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