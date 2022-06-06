В частности, захватчики утверждают, что все выплаты на банковских карточках горожан будут забраны в пользу ВСУ.

Оккупанты в Мариуполе распространяют фейки для провоцирования антиукраинских настроений и формирования общественного мнения об отказе от эвакуации.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал советник городского головы Петр Андрющенко.

"...так наших украинцев готовят к депортации, а слово - это оружие или лекарство. Обращаемся ко всем с просьбой о распространении. Важность этого трудно переоценить", - отметил он.

В частности, Андрющенко привел три основных фейка.

Фейк №1. Все пенсии и социальные выплаты на банковских карточках мариупольцев пойдут в пользу ВСУ, если деньги срочно не снять со счетов.

"Все деньги на банковских счетах украинских граждан хранятся и не перечисляются без их личного согласия ни на ВСУ, ни куда-либо еще. Право собственности украинцев является безусловным и защищенным государством. Цель фейка: формирование антиукраинских настроений, отказ от эвакуации и провоцирование использовать центры "обнала", которые руководятся оккупационной администрацией. В итоге - наполнить деньгами руководство оккупантов", - сообщил советник мэра.

Фейк №2. Все, кто остается в городе, являются преступниками и подлежат аресту при пересечении блокпоста в Украине.

"Люди, которые оказались на временно оккупированной территории, являются гражданами Украины, не преследуются по закону и главное - мы бьемся каждый за общую эвакуацию для всех мариупольцев. А наш большой дом Украина ждет каждого с ласковыми объятиями. Кроме того, для каждого мариупольца отдельно работает уже 4 муниципальных центра "ЯМариуполь" для оказания всего спектра помощи и адаптации при временной эвакуации", - подчеркнул Петр Андрющенко.

Фейк №3. Всех мужчин сразу мобилизуют в украинскую армию при пересечении блокпоста в Украине.

"Никто даже не вручает повестки. Ни в пунктах пересечения линии соприкосновения, ни при постановке позже на воинский учет. Более того, даже по желанию на сегодня не берут в ВСУ людей из Мариуполя, если они ранее не проходили военную службу", - рассказал чиновник.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе мошенники хотят нажиться на жителях города, распространяя фейк об эвакуации из района Порт-Сити в Запорожье под патронатом ООН и Красного Креста.

"Эта информация является сознательным обманом, направленным на получение денег за перевозку с оккупированных территорий без предоставления услуги. Фактически это - мошенничество. Телефон мошенников +30683279596", - информировал Андрющенко.

Вас также могут заинтересовать новости: