Закрытие со стороны НАТО неба над Украиной или предоставление необходимых систем ПВО – это решение, которое может спасти сотни тысяч невинных жизней по всей Украине.

На Мариуполь российские оккупанты сбросили уже около 100 авиабомб, погибло 2187 мариупольцев.

Об этом говорится в заявлении Мариупольского городского совета в Telegram.

В нем сказано: "Ежедневно Мариуполь страдает от авианалетов со стороны рашистов. За 24 часа менее 22 бомбардировок мирного города. Сброшено уже около 100 авиабомб на Мариуполь".

В горсовете отмечают, что оккупанты цинично и целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, полностью разрушают детские больницы и полностью уничтожают городскую инфраструктуру. Также отмечают, что каждая бомбардировка несет страшные разрушения и забирает главное, что есть – жизнь мирных мариупольцев. На сегодня уже 2187 мариупольцев погибли от атак со стороны РФ.

"Именно с неба идет наибольшая угроза для 400 тысяч мариупольцев, которые сейчас заблокированы в городе. Поэтому закрытие со стороны НАТО неба над Украиной или предоставление необходимых систем ПВО – это решение, которое может спасти сотни тысяч невинных жизней по всей Украине", - отмечает Мариупольский городской совет.

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