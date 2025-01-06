Так же как оккупанты не жалеют свою пехоту, так и относятся ко всем вооруженным силам.

Несмотря на удачное попадание морских дронов Magura V5 в российские вертолеты, противник продолжает использовать авиацию в Азово-Черноморском регионе. По словам представителя ВМС ВСУ, капитана 3-го ранга Дмитрия Плетенчука, у захватчиков пока нет особого выбора в патрулировании морской акватории, а понимание ситуации у них еще не наступило.

"Надо учитывать то, с кем мы имеем дело, то есть, следует обратиться к имеющемуся опыту, который показывает - сейчас у них еще стадия восприятия не наступила. Они должны убедиться, потерять еще пару единиц, чтобы понять, что ситуация изменилась. После этого они уже как-то изменят свою тактику...", - сказал Плетенчук в эфире телемарафона.

Он уточнил, что россияне, когда поймут, в какой опасности находится их авиация, возьмут определенную тактическую паузу, но пока рано говорить, что ситуация в воздухе кардинально изменилась. В частности, враг продолжает использовать авиацию.

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"Конечно, она используется не потому, что россияне такие дерзкие, а потому что у них выбора особого нет. И, соответственно, задачи надо выполнять. Так же как они не очень жалеют свою пехоту, мягко говоря, в принципе надо понимать, что такое отношение и ко всем вооруженным силам. Единственная разница - здесь немножко влияет на принятие решений стоимость техники и все", - подчеркнул спикер.

По его мнению, надо ждать дальнейших кейсов - сбития с помощью морских дронов вражеских вертолетов и самолетов, и после этого, возможно, как-то изменится тактика россиян в воздушном пространстве в Азово-Черноморском регионе.

Украинские морские дроны против РФ - подробности

Напомним, 31 декабря 2024 года впервые в мире уничтожена воздушная цель с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением.

В частности, во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 "SeeDragon" уничтожен российский вертолет Ми-8. Сначала говорилось, что аналогичный вражеский вертолет получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.

Впоследствии в ГУР Минобороны Украины уточнили, что уничтожено два вертолета противника. По словам представителя ГУР Евгения Ерина, к такой эффективности украинские специалисты шли уже давно, готовились и проводили различные мероприятия по совершенствованию дронов и возможностей их использования. По данным украинских спецслужб, оккупанты "смущены" попаданиями по вертолетам.

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