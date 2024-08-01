Оккупанты активно используют артиллерию для прикрытия пехоты.

Оккупанты используют артиллерию советского образца, боеприпасы к ней поставляют Иран и Северная Корея. Об этом заявил начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона. По его словам, враг активно использует артиллерию для прикрытия пехоты.

"Система М-46 (советская 130-мм прицепная пушка, предназначенная для разрушения земляных оборонительных сооружений, борьбы с артиллерией и бронетехникой и минометами противника, а также для подавления живой силы противника) буквально несколько дней назад вместе с нашими собратьями из разведки была поражена на Харьковском направлении. Она была законсервирована. Но недостаток артиллерийского вооружения заставил достать ее из арсеналов. С выстрелами к ней у россиян достаточно плохо, они плохо хранились, поэтому многие из них в ненадлежащем состоянии", - сказал Калашников.

При этом он пояснил, что именно системы М-46 на вооружении есть у Северной Кореи и Ирана.

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"Именно они поставляют боеприпасы к этой системе. Нужно отметить, что Иран разработал новый тип боеприпасов, более мощный, дальность выстрела которого может составлять до 44 км", - рассказал начальник пресс-службы.

Война в Украине: новости

Ветеран АТО, бывший штурмовик батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий заявил, что пик мощи российской армии прошел - это была зима и весна этого года, но ВСУ это выдержали. Он добавил, что медленно меняется ситуация в лучшую сторону для Украины, потому что пришло много новейшего оружия, идет мобилизация.

"А у них сейчас кризис с бронетехникой - ее осталось максимум на год. С артиллерией и стволами ситуация еще хуже, чем с бронетехникой. Они еще насыпают в примерно 5 раз больше снарядов, чем мы. Но в то же время количество пораженных целей почти одинаковое, потому что украинская артиллерия в 5 раз чаще попадает в цель", - рассказал Дикий.

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