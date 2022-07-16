В результате вражеской атаки погибли супруги и их сосед.

Появились подробности ракетного удара по Чугуеву на Харьковщине. 16 июля Россия целилась по мирному городу, когда люди еще спали. В результате ракетного удара в жилом многоквартирном доме полностью обрушился подъезд.

Об этом "Суспильному" рассказала городская голова Чугуева Галина Минаева.

Вражеские ракеты били по Чугуеву рано утром. Рашисты хаотично обстреляли город, "прилеты" были зафиксированы в разных районах.

"Удары нанесли очень ранехонько, когда люди спали. Одна ракета попала во двор нашей школы, другая — в жилой многоквартирный двухэтажный дом в самом центре нашего города: когда люди спали, полностью обвалился подъезд. Другой ракетный удар по частному сектору, в огород попала ракета. Четвертая ракета упала также в центре города, где магазин строительных материалов", - сообщила Минаева.

Также она рассказала о погибших. Ракета оккупантов убила супругов и их соседа. Одна женщина из дома выжила. Минаева добавила, что родные погибших и раненых людей смогут получить материальную помощь.

Как уже сообщал УНИАН, 16 июля в 03:20 Чугуев получил ракетный удар. В результате обстрела был частично разрушен двухэтажный жилой дом. Спасатели разбирали завалы и искали тех, кто под ними оказался.

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