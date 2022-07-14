Он отметил, что в Херсоне российские оккупанты прибегают к самым страшным преступлениям.

Когда украинские военные зайдут в Херсон, то мир увидит еще одну Бучу.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы Херсонской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Бутрий на брифинге.

"Вы все видели Бучу, Ирпень. Поверьте, это изверги. И когда мы зайдем на территорию Херсона, я думаю, что мы увидим еще одну Бучу. Они прибегают к самым страшным преступлениям. Если они расстреливали мирные колонны, то, что можно говорить. Людей прямо на улице могут унести, и они исчезнут в неизвестном направлении. Потом этих людей находят мертвыми со следами пыток", - сказал Бутрий.

По его словам, войска РФ также продолжают блокировать выезд гражданского населения за пределы области. При этом глава ОВА отметил, что местное население в подавляющем большинстве не поддерживает российских оккупантов. В области растет движение сопротивления, и с каждым днем количество партизан растет.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня стало известно, что на Херсонском направлении подразделения Вооруженных сил Украины продолжают активно продвигаться на линии фронта и освобождать наши территории от российских захватчиков.

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