С 8 по 14 сентября ВС РБ проводят командно-штабное учение.

В Беларуси на военных учениях начали проверять старую технику, снятую с хранения.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram.

Там напомнили, что с 8 по 14 сентября ВС РБ проводят командно-штабное учение.

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"В своих соцсетях МО РБ регулярно публикует фотоотчеты с демонстрацией бодрого выполнения военнослужащими учебно-боевых задач. Мы обратили внимание, на кадрах появилась необычная военная техника", - сказано в отчете.

Так, на фото, опубликованных МО РБ, можно увидеть:

зенитную самоходную установку ЗСУ-23-4 "Шилка". По данным из открытых источников, ее серийно выпускали с 1964 по 1982 годы. На сайте МО РБ в разделе, посвященном вооружению Сухопутных войск ВС РБ, есть статья о "Шилке". Однако по информации из открытых источников, в войсках применяется более современная ЗСУ "Тунгуска". На фото МО РБ "Шилка" была без бортового номера.

122 мм реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" на шасси автомобиля "Урал-375Д". "Грады" состоят на вооружении артиллерийских подразделений ВС РБ. Попавшие в кадр машины были без автомобильных номеров. При этом на подобных автомобилях, используемых в войсках, должен быть или старый, еще советский, черно/белый номер, или же номер современного образца.

бронеавтомобиль "Богатырь" (китайский DongFeng Mengshi EQ2050) с установленным 12,7 мм пулеметом ДШКМ. Отметим, что на сайте МО РБ в разделе, посвященном вооружению Сухопутных войск ВС РБ нет упоминаний пулемета ДШКМ. Ранее в открытых источниках информации об установке пулемета ДШКМ на бронеавтомобили также не было.

"Получается, что в рамках командно-штабных учений МО РБ задействует образцы вооружения и военной техники (местами достаточно почтенного возраста), снятых с хранения. Логично предположить, что целью данных мероприятий является проверка в учебно-боевой обстановке их работоспособности. Задействование на учениях техники, снятой с хранения техники полностью соответствует заявленным целям учения – побороть страх Лукашенко перед лицом потенциальной военного вторжения Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по имеющимся фотографиям, показывающим количество задействованной на учениях военной техники говорить о масштабной расконсервировании техники, находящейся на хранении, не приходится.

Как сообщал УНИАН, Лукашенко продлил учения войск Беларуси как минимум до 17 сентября. Это очередное продление учений на неделю с 29 апреля. Общее число продлений составило 20 недель.