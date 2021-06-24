Совсем недавно "Курт" снял "цель" с расстояния 2161 м – это рекорд для Украины и третий результат в мире.

32-летний уроженец Центральной Украины, военный отдельного разведывательного батальона Сухопутных войск и лучший в ВСУ снайпер по кличке "Курт" рассказал, что его главная цель для уничтожения – Владимир Путин.

Об этом говорится в интервью военного изданию Думская.

В ряды ВСУ мужчина пошел, как только российские оккупанты атаковали украинский Восток. Чтобы подтянуть стрелковые умения – посещал коммерческие курсы снайпинга. Совсем недавно "Курт" снял "цель" с расстояния 2161 м – это рекорд для Украины и третий результат в мире.

Сейчас снайпер вооружен одной из лучших винтовок Barrett М107А1 калибра 12,7 мм с прицельной дальностью в 1800 г. Но "Курт" выжимает из оружия и большие расстояния. По его словам, винтовка способна поражать даже легкобронированную технику: "а от человека с небольшого расстояния вообще мало что останется".

Читайте такжеБоевики не пускают МАГАТЭ на ядерные объекты в ОРДЛО: Кравчук сделал заявленіе"Понимаете, мой дом в 200 км от линии фронта. Как я мог остаться в стороне? Я не хочу, чтобы это пришло ко мне домой... Я хочу жить в Украине!" – отметил военный.

Когда у "Курта" спросили, скольких людей он убил, военный сразу же объяснил: "Мы не называем это убийством, да оно и не является таковым. Убивают преступники. Мы поражаем цель. Да, цель – это человек. Но этот человек находится там, потому что хочет нас убить, убить других людей. Мы не нападали, мы защитники, поэтому мы ликвидируем угрозу".

Также военный рассказал об отличиях работы боевиков и российских снайперов на фронте.

"Это очевидно. В зоне моей ответственности часто работает именно кадровая группа. Это даже видно по жертвам. Если солдат погиб от пули СВД – это "местные", то есть боевики. Если прилетело из чего-то посерьезнее, того же "Баррета" или "Сумрака", это российские профессионалы. Не шахтеры, в общем. Мы используем против них антиснайперские устройства, которые позволяют выявлять таких товарищей. Но и они пользуются ими... Вообще, у нас много чего есть хорошего и технологического. Для них мы очень опасный враг. Мы научили их бояться. Это, наверное, главное достижение последних лет", – пояснил "Курт".

Наконец военный рассказал о своей мечте.

"Напишите, если можно, что я хотел бы уничтожить того, кто все это начал, человека, из-за которого в Украине идет война и гибнут мирные и военные. Мой враг номер один – Путин", - подчеркнул снайпер.

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Автор: Яна Ставская