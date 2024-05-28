Лейтон убежден, что любой российский самолет, корабль, ракета или база, атакующие Украину, являются законной целью, и не должно быть никаких ограничений для их поражения.

Полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон считает, что но ни одна страна не использовала БпЛА так, как Украина в этой войне.

По его мнению, украинская тактика роев дронов была очень эффективна, но россияне скопировали и изменили некоторые из украинских тактик, и это усложнило ситуацию на поле боя, пишет LIGA.net.

Он уверен, что дроны могут частично перекрыть нехватку самолетов.

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"В какой-то степени. Ведь их эффективность не так зависит от физиологии пилота. БпЛА могут перевозить критически важное вооружение или разведывательное оборудование – на меньшем и более легком планере. Эти меньшие аппараты также потребляют меньше топлива и умеют работать в более жестких условиях, по сравнению с большинством пилотируемых истребителей. Но авиация тоже очень нужна", - сказал полковник.

Он напомнил, что в ВВС США обычная эскадрилья F-16 имеет не менее 15 и даже 24 истребителя, но в боевой ситуации они взлетают не все одновременно.

"Когда первые F-16 прибудут в Украину, их придется использовать очень взвешенно, чтобы добиться максимальной боеспособности. Было бы лучше, если бы они вошли в боевое пространство без предупреждения, чтобы добиться неожиданности. F-16 должны преодолеть действие РЭБ. Еще лучше, если бы F-16 зашли в украинское боевое пространство массово. Но это маловероятно", - пояснил военный.

Лейтон убежден, что любой российский самолет, корабль, ракета или база, атакующие Украину, являются законной целью, и не должно быть никаких ограничений для их поражения.

"В какой-то момент США и партнерам по НАТО придется рассмотреть развертывание как минимум инструкторов в Украине, чтобы сделать борьбу более равномерной, а обучение более эффективным. НАТО ясно дало понять, что хочет иметь сильную и стабильную Украину, полностью интегрированную в Альянс. Лучший способ достичь этого – расширить учебные программы и начать их размещение", - добавил он.

Самолеты F-16 для Украины

Бельгия поставит Украине 30 своих истребителей F-16 к 2028 году, заявила министр иностранных дел Хаджа Лабиб во вторник, 28 мая. По ее словам, первые самолеты должны быть поставлены уже "до конца года".

Генерал-лейтенант запаса Воздушных Сил США Дэвид Дептула заявил, что Украина должна была получить F-16 еще два года назад, но сейчас об этом говорить нет смысла. По его словам, чем большее количество этих самолетов будет в ВСУ, тем сильнее будет украинская армия в будущем.

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