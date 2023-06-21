Авиация разгромила 9 районов скопления живой силы оккупантов.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов и по трем зенитно-ракетным комплексам.

Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба. "Также нашими защитниками было уничтожено 4 разведывательных БпЛА противника", - добавили там.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три пункта управления, один район сосредоточения личного состава и военной техники, три станции РЭБ, 18 артиллерийских подразделений на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны и еще шесть важных объектов противника.

Видео дня

Война в Украине: Новости

ВСУ в настоящее время проводят контрнаступление с целью освобождения оккупированных территорий. Уже известно об освобождении 8 населенных пунктов от россиян.

По данным Института изучения войны, украинские военные достигают успеха. В частности, 20 июня ВСУ продолжали наступательные действия на административной границе между Запорожской и Донецкой областями и на Западе Запорожской области.

Вас также могут заинтересовать новости: