Часто после их визитов в российские регионы появляются сообщения о похоронах погибших на войне в Украине.

Самолеты специального летного отряда "Россия" задействовали для развоза по регионам тел ликвидированных в Украине российских военных. Как минимум один из самолетов ранее использовался для поездки Владимира Путина.

"Груз 200" доставляют крупными партиями, но выдают в местных моргах дозированно - не больше двух тел в день, чтобы избежать паники, пишет The Moscow Times.

Журналисты через отслеживающий авиаперелеты сервис FlightRadar проанализировали маршруты самолетов спецотряда "Россия" за конец января - начало февраля и обнаружили закономерность: часто после их визитов в российские регионы появляются сообщения о похоронах погибших на войне в Украине.

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Источник в Минобороны говорит, что перевозкой погибших наряду с доставкой оружия и живой силы занимаются 223-й и 224-й летные отряды Минобороны. В их состав входят 60 самолетов, это следует из открытых данных, однако, по данным FlightRadar, только 46 самолетов регулярно летали в течение последнего года.

Потери РФ в Украине: детали

Потери России в Украине достигли отметки 143 680 единиц живой силы. За сутки эта статистика увеличилась на 820 оккупантов. А еще бойцы Сил обороны взорвали более 40 штук разной техники.

В Институте изучения войны (ISW) заявили, что рашисты продолжают основную фазу наступления на Луганщине. Но агрессору не хватает резервов для резкого увеличения масштаба атак или интенсивности.

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