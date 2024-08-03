Они атаковали тайники российских оккупантов, их укрепления и военную инфраструктуру своими FPV-дронами.

Легионеры Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удары по тайникам и укреплениям российской армии, которые располагались на границе с Сумской областью.

"Операторы тактической группы "Афина" Международного легиона ГУР МО Украины продолжают уничтожать вражеские цели вблизи Сумской области", - отмечается в сообщении ГУР в Telegram.

Разведчики атаковали тайники российских оккупантов, их укрепления и военную инфраструктуру своими FPV-дронами.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, российские войска продолжают двигаться в сторону Покровска - ключевого украинского опорного пункта в Донецкой области. Чтобы продавливать Силы обороны они используют планирующие бомбы и противотанковые ракеты, превращая все в руины.

Кроме того, российские диверсионные группы уже начали иногда заходить в город Торецк Донецкой области. Как рассказали в DeepState, сейчас идут бои на подступах к Торецку, а именно в Железном и Северном.

При этом российские оккупанты только за эту неделю применили по Украине более 600 КАБов. Однако несмотря на это потери врага составляют уже около 581 760 человек.

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