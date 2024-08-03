В частности враг потерял 27 бронемашин и 56 артиллерийских систем.

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 1170 российских оккупантов. По информации Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года по 3 августа 2024 года ориентировочно составили около 581 760 человек.

Кроме того, в течение суток было уничтожено немало техники противника, а именно:

танков - 8 406 (+4) единиц,

боевых бронированных машин - 16 238 (+27) единиц,

артиллерийских систем - 16 217 (+56) единиц,

РСЗО - 1 135 (+1) единиц,

средства ПВО - 908 (+1) единиц,

самолетов - 363 (+0) единицы,

вертолетов - 326 (+0) единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня - 13 057 (+52) единицы,

крылатые ракеты - 2 410 (+3) единиц,

корабли /катера - 28 (+0) единиц,

подводные лодки - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 21 926 (+54) единиц,

специальная техника - 2 723 (+4) единиц.

Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, в ночь на 3 августа армия РФ атаковала Украину ракетами и дронами. Украинским защитникам удалось сбить 24 российских беспилотника, которые запускались с мыса Чауда - Крым, Приморско-Ахтарска, Курска - Россия.

Видео дня

Также глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал о задачах России на 2024 год. По его словам, эти задачи неизменны с начала полномасштабного вторжения.

"Задача максимум - это получить контроль над Украиной. Задача минимум - это выйти на админграницы Донецкой и Луганской области Она не менялась ни разу", - подчеркнул разведчик.

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