За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 1170 российских оккупантов. По информации Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года по 3 августа 2024 года ориентировочно составили около 581 760 человек.
Кроме того, в течение суток было уничтожено немало техники противника, а именно:
- танков - 8 406 (+4) единиц,
- боевых бронированных машин - 16 238 (+27) единиц,
- артиллерийских систем - 16 217 (+56) единиц,
- РСЗО - 1 135 (+1) единиц,
- средства ПВО - 908 (+1) единиц,
- самолетов - 363 (+0) единицы,
- вертолетов - 326 (+0) единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 13 057 (+52) единицы,
- крылатые ракеты - 2 410 (+3) единиц,
- корабли /катера - 28 (+0) единиц,
- подводные лодки - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 21 926 (+54) единиц,
- специальная техника - 2 723 (+4) единиц.
Война в Украине - последние новости
Как писал УНИАН, в ночь на 3 августа армия РФ атаковала Украину ракетами и дронами. Украинским защитникам удалось сбить 24 российских беспилотника, которые запускались с мыса Чауда - Крым, Приморско-Ахтарска, Курска - Россия.
Также глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал о задачах России на 2024 год. По его словам, эти задачи неизменны с начала полномасштабного вторжения.
"Задача максимум - это получить контроль над Украиной. Задача минимум - это выйти на админграницы Донецкой и Луганской области Она не менялась ни разу", - подчеркнул разведчик.