Сегодня ситуация в Украине в чем-то похожа на ситуацию в Грузии в 2008 году. Тогда, 8 августа, Россия официально вторглась, но на территории Грузии они находились и до этого.

12 августа 2008 года было подписано мирное соглашение о прекращении огня при посредничестве Евросоюза. И уже 13-го Россия нарушила соглашение и пошла дальше, захватила Гори, Сенаки, портовый город Поти и другие.

Каждую неделю Россия захватывает новые земли. После 2008 года было оккупировано 60 тысяч квадратных метров Грузии.

У нас на линии оккупации нет спецназа, военных, укреплений… просто стоят полицейские посты. В итоге, человек просыпается, а его дом уже окружен колючей проволокой и это уже оккупированная территория.

Южная Осетия стала офшором для российских черных денег

И уже сейчас можно сказать, какой будет жизнь на оккупированных Россией территориях. В Южной Осетии жило около 50 тысяч человек, сейчас – 20 тысяч. По сравнению с Донбассом – футбольное поле. Эта территория стала офшором для российских черных денег, там они их отмывают. За годы оккупации через эту "прачечную" прошли несколько миллиардов долларов. К слову, банки Южной Осетии были "прачечной" и для тех российских денег, которые уходили в "ЛНР" и "ДНР". Уголь из Донецкой области везли в Абхазию, смешивали с местным углем и продавали в Турцию. Все непризнанные республики между собой так "контактируют".

В Абхазию зашли огромные деньги, но их разворовали

В целом, после признания Россией, в Абхазию зашли огромные деньги. Но их разворовали. И жить без дотации из российского бюджета в непризнанных республиках уже не могут. Единственное, что русские сделали – починили дороги. Но и это сделано лишь потому, что это – стратегические объекты для военных. Что сделали для людей? Починили крыши жилых домов. На этом ремонт закончился. Деньги, которые на это выделялись, разворовали. В некоторых случаях не видно было и желания что-то восстанавливать. Теперь на месте разрушенных деревень – военные базы, стрельбища.

Россия не заботится о здоровье людей на своих территориях, а на оккупированных тем более

Еще один момент - Россия не заботится о здоровье людей на своих территориях, а на оккупированных тем более. Из Абхазии в Тбилиси люди приезжают лечиться. За 14 лет после оккупации у них нет ни одной цивилизованной больницы. На всю Абхазию – четыре аппарата МРТ. И те - время от времени ломаются.

Зато криминал развит очень серьезно - грабят русских туристов, даже убили помощника российского посла в Абхазии, который расследовал похищение российского бизнесмена. Русский мир во всей красе.

На цирк с признанием "ЛДНР" было стыдно смотреть. И придуманные обстрелы территории России с попаданием в какой-то туалет, и прорыв украинского БТРа (а фактически "ДНРовского" БТРа) в Россию перед заседанием Совбеза РФ, сыграли свою роль. Но, конечно, только в пределах России. Никто в мире уже не поверит в такие сказки, тем более Байден все это предсказал от и до…

Все зависит от того, в каких границах будут признаны непризнанные республики

Последние дни госпропаганда России, действуя по шаблонам августовской российско-грузинской войны 2008 года, создала массу фейков для того, чтоб оправдать сначала признание "ЛДНР" в довоенных границах, а затем начать войну против Украины с выходом на эти границы и разделом Украины. Теперь все зависит от того, в каких границах будут признаны непризнанные республики. Если в границах актуальных – это выпуск пара. Если в границах украинских областей, то тогда это начало ползучей оккупации.

Так они действуют в Грузии - постоянно захватывают новые земли. И длится это уже четырнадцать лет.

Георгий Джакая, грузинский блогер