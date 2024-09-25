Глава МИД России пожаловался на то, что в Организации выступают "за все хорошее и против всего плохого".

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что представители руководства Организации Объединенных наций "предпочитают молчать" об операции Вооруженных сил Украины в Курской области РФ, во время которой украинцы якобы применяют западное оружие.

Главный дипломат страны-агрессора жестко "наехал" на руководство ООН перед участием в заседании 79-й сессии Генассамблеи ООН, свидетельствует интервью, которое опубликовал ТАСС. Лавров поделился выдумкой российской стороны, что украинские силы якобы "атакуют гражданские объекты":

"…Я не слышал голоса представителей ООН, которые за права человека отвечают, включая, конечно же, генерального секретаря (Антониу Гутерриш, - Ред.)".

Глава МИД РФ также пожаловался, что, в частности, представители руководства Управления комиссара ООН по правам человека для прессы подготовили стандартную отговорку: "Мы сейчас изучаем всю эту информацию, мы вообще за все хорошее и против всего плохого".

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Украинские силы в начале августа зашли на территорию Курской области и освободили по состоянию на конец месяца 100 населенных пунктов. По сведениям украинской стороны, наши воины не столкнулись с сопротивлением со стороны местного населения. В то же время журналисты узнали, что россияне били по своей же территории управляемыми авиабомбами.

Стоит отметить, что Киев пошел на курскую операцию спустя более чем два года после того, как Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину. Запад помогает украинцам, и союзники Киева отмечали, что украинцы вправе защищаться так, как считают нужным.

В конце сентября президент Владимир Зеленский поделился, что операция ВСУ на Курщине уже дала некоторые результаты, в том числе замедлила продвижение российских захватчиков на нашей земле.

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