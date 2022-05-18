"Житель" - это автоматизированная станция постановки помех.

Артиллерийские подразделения Десантно-штурмовых войск и Сухопутных войск Вооруженных сил Украины уничтожили российскую автоматизированную станцию помех Р-330Ж "Житель".

Об этом в Facebook сообщает Служба связей с общественностью командования ДШВ ВСУ.

В сообщении отмечается, что данный комплекс предназначен для автоматизированного обнаружения, пеленгования и анализа сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот, однако он был успешно уничтожен защитниками Украины.

Как сообщал УНИАН, 18 мая украинские десантники продолжают "демилитаризовать" армию страны-оккупанта. Благодаря меткому выстрелу сбили современный беспилотник ZALA 421-08 противника. Вражеский беспилотник навсегда "приземлили" воины подразделения противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Речь идет о беспилотном летательном аппарате ZALA 421-08. Его уничтожили расчетом зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10".

За минувшие сутки украинские военные поразили 15 воздушных целей российских оккупантов.

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