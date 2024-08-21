По словам военного, на Покровском направлении у врага достаточно резервов.

Успех операции ВСУ в Курской области не имел существенного влияния на нынешнюю оперативную ситуацию в Донецкой области, а именно на Покровском направлении. Сейчас это направление остается самым сложным, поскольку бои не прекращаются. Об этом сообщил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в комментарии для "РБК-Украина".

Он отметил, что бригада провела успешные локальные наступательные действия, но на других участках фронта ситуация остается очень сложной.

По словам Жорина, Покровское, Торецкое и Нью-Йоркское направления остаются крайне критическими. Военный отметил, что возможный отход украинской армии с этих направлений рассматривается только как крайняя мера, чтобы сохранить жизнь воинов и организовать дальнейшие действия. Он добавил, что важно планировать операции, учитывая действия противника и не позволяя ему навязывать свою динамику.

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"Война всегда идет не за территории, а за уничтожение врага. Как только врага не будет на этих территориях - мы их вернем", - подчеркнул заместитель командира.

Жорин отметил, что операция в Курской области была успешной, однако не повлияла существенно на ход боев в Донецкой области.

"Я понимаю, что, видимо, планировалось так, видимо, хотелось услышать, что они забрали отсюда свои силы ... Но россияне почти не перебрасывали отсюда их. Резервов здесь у них достаточно: и на нашем направлении, и на направлении Покровска", - подчеркнул военный.

Он отметил, что Курская операция является успешной, "если говорить о сегодняшнем дне", ведь он не знает, как ее планируют закончить.

Курская операция - последние новости

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что сейчас Силы обороны в Глушковском районе Курской области зажимают группировку врага, отрезая его фактически от сообщения через реку Сейм и там противник может оказаться в окружении.

"Это очень важно, потому что, если это произойдет, то это будет впервые с начала полномасштабного вторжения, когда такую группировку российских войск удастся фактически окружить украинским силам. Это было бы очень мощно", - подчеркнул он.

Также эксперт Александр Коваленко объяснил, почему ВСУ пошли в контрнаступление в Курской области, а не в Донецкой области. Он отметил, что группировка ВСУ, которая используется в Курской области, ничего бы не изменила на Донбассе.

"Скажу сразу. Тот, кто думает, что теми силами и средствами, которые были использованы для Курской операции, можно было бы провести успешное контрнаступление на Донбассе и освободить, например, более 1200 квадратных километров территории, крайне далек от военной науки", - отметил эксперт.

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