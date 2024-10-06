По словам президента, "будем давить на Россию еще сильнее".

Украинцы доказали, что могут вытеснять войну на территорию России, а при достаточной поддержке западных партнеров смогут еще больше давить на врага. Об этом в обращении к украинцам сказал президент Владимир Зеленский.

Он сообщил, что провел разговор с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сирским:

"Нужно, чтобы в России чувствовали, что война ничего им не даст. ... Главком вместе с другими военными, с представителями Министерства обороны на следующей неделе будут работать с нашими партнерами по деталям Плана победы - военных пунктов Плана и стратегических безопасности".

Зеленский также отметил, что Курская операция является очень важным этапом войны - тем, что "значительно помогло и в дальнейшем помогает нашему государству".

"И, конечно, я хочу поблагодарить всех наших ребят - каждое подразделение, которые делают все, чтобы пополнять обменный фонд для Украины. Наша Курская операция дала один из самых больших вкладов в обменный фонд ради освобождения украинцев из плена. Это важно. Мы будем давить на Россию еще сильнее, потому что только силой можно приблизить мир", - подчеркнул глава государства.

Курская операция - последние новости

В Генштабе раскрыли свежие успехи ВСУ в ходе Курской операции. В частности, украинская авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ.

Также УНИАН сообщал, что ВСУ выполнят еще одну боевую задачу на Курщине. По словам военного эксперта Романа Свитана, операция в регионе уже повлияла и дальше будет влиять на всю линию фронта.

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