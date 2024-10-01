По словам Свитана, российская армия без железнодорожных путей - это просто толпа зеленых человечков.

Россияне до сих пор не мобилизовали все возможности для остановки продвижения Вооруженных сил Украины в Курской области. В то же время операция в регионе уже повлияла и дальше будет влиять на всю линию фронта. Об этом в комментарии 24 Каналу сказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

Он напомнил, что успешные для ВСУ боевые действия на Курщине продолжаются уже почти два месяца. При этом все чаще разрушение логистических путей для врага имеет накопительный эффект, а количество его проблем нарастает - в частности, россиянам придется переходить на диспетчерское управление, что увеличивает время доставки грузов, говорит эксперт:

"Это вызывает эффект ошибки, синергия, которая позволяет остановить некоторые направления. Российская армия без железнодорожных путей - это просто толпа зеленых человечков".

При этом, по словам Свитана, россияне несколько изменили тактику и теперь пытаются двигаться не полными колоннами, а рассредотачиваться по направлению. В то же время украинские дроны работают достаточно точно, а эффективность достигла практически соотношения один дрон - один танк.

"Выполнили основную задачу - Курская операция связала большое количество техники, которая уже не появится в Донецкой области и связала до 50 тысяч российских войск. Если россияне не решат перебрасывать дополнительные силы с украинского фронта на Курщину, то будет выполнена еще одна боевая задача - ВСУ переправятся на левый берег Сейма", - резюмировал эксперт.

Ситуация на Курщине: последние новости

На Курщине значительно увеличилось количество российских подразделений. Как сообщил представитель Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мисник, украинские защитники видят ротации врага и его попытки помешать выполнению задач Сил обороны.

Военный уточнил, что цель ВСУ единственная - "мы максимально будем наносить поражение врагу и продолжать их дедлайны".

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