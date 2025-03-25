Авиация ВСУ разгромила скопление оккупантов на Курщине, - Генштаб

Этот удар снизил способность России вести боевые действия против подразделений Сил обороны Украины в Сумской и Курской областях.

Украинская авиация нанесла удары по сосредоточению живой силы врага в Кондратовке Курской области РФ.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, Воздушные Силы успешно поразили скопление живой силы армии оккупантов. В результате удара объект был полностью разрушен, ликвидировано до 30 оккупантов.

"Уничтожение этого элемента военной инфраструктуры противника снижает его способность вести боевые действия против подразделений Сил обороны Украины в Сумской и Курской областях", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что летчики Воздушных Сил, а также другие составляющие сил обороны будут продолжать наносить удары по противнику с целью ослабления его военного потенциала.

Курская операция: что известно

ВСУ начали операцию на Курщине в августе 2024 года, заняв ряд населенных пунктов, используя эффект неожиданности.

Позже украинский президент Владимир Зеленский объяснил, что эта операция понадобилась для того, чтобы помешать планам россиян наступать на Сумскую область.

В настоящее время ВСУ отступают в Курской области под натиском российских войск и занимают более выгодные позиции. 22 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что среди главных целей операции было истощение противника, уничтожение его личного состава. Там отметили, что Кремлю пришлось создать три новые группировки общей численностью около 90 тыс. солдат, а также привлечь 12 тыс. военнослужащих Северной Кореи, чтобы вытеснить ВСУ с Курщины.

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