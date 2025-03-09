Войска России двигались вдоль трубопровода, а внутри него находились спецназовцы в снаряжении и противогазах.

Россия использовала газопровод, чтобы нанести неожиданный удар по украинским войскам в Курской области, сообщают российские и пророссийские военные блогеры, пишет Reuters.

В воскресенье российские силы начали штурм города Суджа после того, как спецназ проник на позиции украинских подразделений через газопровод, используя этот маневр в рамках масштабного наступления. Целью операции стало вытеснение украинских войск из западной части Курской области.

Ранее, в августе прошлого года, тысячи украинских солдат захватили примерно 1300 квадратных километров территории Курской области, что Киев рассматривал как средство давления в будущих переговорах и попытку заставить Россию перебросить часть своих войск с восточного фронта.

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По словам пророссийского военного блогера Юрия Подоляки, российский спецназ продвигался около 15 километров вдоль большого газопровода, а некоторые военные находились внутри трубы несколько дней, прежде чем атаковать украинские силы с тыла вблизи Суджи.

Суджа является стратегически важным пунктом, где расположены основные газоперекачивающие и измерительные станции трубопровода, который ранее транспортировал российский газ в украинскую ГТС для дальнейшего транзита в Европу.

Еще один пророссийский блогер, известный как Two Majors, сообщил об ожесточенных боях в Судже и заявил, что российские войска смогли внезапно атаковать украинские силы, воспользовавшись магистральным газопроводом.

Российские Telegram-каналы опубликовали фотографии спецназовцев в противогазах и с фонарями, которые, вероятно, двигались по трубопроводу. Некоторые из военных сопровождали свои комментарии нецензурной лексикой.

Агентство Reuters не смогло оперативно подтвердить эти сообщения.

"Всю ночь продолжались бои в Судже", - отметил Подоляка. "Бои не прекращались".

Другой военный блогер, Юрий Котенок, сообщил, что украинские войска отводят технику ближе к границе.

"На данный момент наши (российские - УНИАН) подразделения наступают в северо-восточной части Суджи и ведут боевые действия в районе улицы Ломоносова и промышленной зоны Суджи", - сказал Котенок.

Украинское наступление на Курскую область в августе прошлого года стало одним из самых масштабных ударов по территории России со времен Второй мировой войны.

За последние месяцы российские силы смогли оттеснить украинские подразделения на Курском фронте, создавая угрозу окружения для десятков тысяч украинских военных.

Операция в газопроводе

Напомним, сначала СМИ сообщили, что утром 8 марта около сотни российских солдат прошли по газопроводу к позициям Сил обороны в районе Суджи Курской области РФ.

Позже офицер ВСУ Мирослав Гай заявил, что украинские бойцы устроили этой вражеской группе ловушку, и 80% личного состава противника было уничтожено:

"Враг пытался действовать по сценарию Авдеевской операции, используя инженерные сооружения для проникновения на подконтрольную ВСУ территорию... Выход из трубы был завален, что сделало невозможным эвакуацию вражеской группы. Дальше - уничтожение. Ликвидировано около 80% личного состава противника".

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