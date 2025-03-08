Курская операция до сих пор имеет смысл, заявил майор запаса.

Российские войска не пытаются окружить украинскую группировку в Курской области РФ, они хотят перерезать логистику и остановить снабжение. Такое мнение в эфире Radio NV высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

"Тут не идет речь об окружении войск. Идет речь об ухудшении логистики и вообще прекращения логистического снабжения войск, - заявил он. - Это попытки заставить наши войска выйти из Курской области".

Эксперт отметил, что украинские войска контролируют около 30 км российской территории.

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"Мы же понимаем, что вся подпитка нашей группировки в Курской области происходит со стороны Сумской области… Как раз ударами за последние несколько дней россияне пытаются отрезать нашу группировку от возможности поставлять все, что необходимо из Украины, чтобы наши войска остались без всего для ведения боевых действий", - объяснил Гетьман.

Говоря о том, стоит ли "сворачивать" операцию в Курской области, ветеран отметил, что это вопрос военному руководству:

"Но эта операция имеет смысл до сих пор. Мы заставили россиян держать там приблизительно 80 тысяч их войск… Если мы снимем наши войска, то и россияне снимут эти 80 тысяч и смогут направить их на другое направление - Торецкое, Покровское".

Ситуация в Курской области - что сообщалось

Напомним, 7 марта мониторинговый проект DeepState сообщил, что российские войска накапливаются в селе Новенькое в Сумской области рядом с курским плацдармом ВСУ. Отмечалось, что на границе областей и в районе данного села наиболее критическая и сложная ситуация.

В Time со ссылкой на пятерых высокопоставленных западных и украинских чиновников, а также военных офицеров, знакомых с ситуацией, сообщили, что решение США приостановить передачу разведывательной информации Украине способствовало успехам России на критическом участке фронта в Курской области.

Указывалось, что именно после прекращения США обмена разведданными российские силы оперативно продвинулись в Курской области, пытаясь отрезать украинские линии снабжения в регионе.

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