По словам аналитика, "с неделю они уже никуда не двигаются".

Украина испытывает огромное давление в районе Покровска, который является стратегически важным городом. При этом украинские войска сумели остановить продвижение россиян на этом направлении. Об этом в комментарии для 24 Канала сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, на направлении действительно приостановлено продвижение россиян - так, примерно с неделю они уже никуда не двигаются. Даже наоборот - на некоторых позициях ВСУ улучшают свое положение, ведь "серые зоны" снова вернули под наш контроль благодаря новым бригадам.

"Другим механизмом нельзя было бы остановить россиян. То есть, нужно было обязательное задействование резервов на этом направлении", - рассказал эксперт. Видео дня

По словам Свитана, кроме личного состава, нужны боеприпасы, и эти вопросы сейчас решаются на встрече в формате "Рамштайн". Яу сказал эксперт, "первые кейсы уже проговорены и подойдут в ближайшую неделю, ведь они будут выделены преимущественно с европейских складов".

"То есть, это направление усилили личным составом, однако до сих пор не хватает техники и боеприпасов", - резюмировал Свитан.

Он считает, что Курская операция уже выполнила три задачи:

нанести превентивный удар по российской группировке в районе Суджи, которая собиралась для движения в сторону Сум

попытаться взять в оперативное окружение так называемое тёткинское выступление

сковывание войск, то есть - сковывать большую часть резервов противника на этом направлении.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление относительно ситуации на Покровском направлении. По его словам, стоит дождаться, пока там все полностью стабилизируется.

Как сказал глава государства, ситуация на Покровском направлении за последние несколько суток "была лучше", но нужно дождаться стабилизации.

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