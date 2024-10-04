Эксперт также добавил, что российский Генштаб уже просчитал шаги Украины по операции на Курщине.

Сейчас Украина контролирует до 1000 квадратных километров территории в Курской области, и продвижения с нашей стороны нет из-за яростного сопротивления россиян. Об этом рассказал военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 гг. Иван Ступак в эфире "Еспресо".

Он отметил, что в Курской области ВСУ, к сожалению, несут потери, а там находятся лучшие украинские силы:

"Лучшие десантно-штурмовые подразделения там находятся, а также сотрудники Альфа-СБУ и различных спецподразделений ГУР. Однако достижений пока нет из-за яростного сопротивления. Фиксируем попытки наступления россиян".

Сколько продлится наступление и какая у него цель, до сих пор неизвестно, отметил эксперт.

"Президент сказал, что операция будет продолжаться. Хочется верить, что у него есть четкое понимание, сколько времени нам нужно там находиться, что держать, где отступать, или, наоборот, где переходить в наступательные действия", - отметил он.

Эксперт также добавил, что российский Генштаб уже просчитал шаги Украины по операции на Курщине, и отметил, что дальнейшее пребывание на этой территории - "исключительно политическая цель".

"Мы здесь находимся, потому что пока имеем возможности. Сколько у нас этих возможностей, никто не знает. Нужно постоянно инвестировать туда людей, технику, амуницию, боеприпасы. В то же время мы теряем город Угледар, который 2 года и 1 месяц держал оборону", - подчеркнул эксперт.

Курская область - что там происходит

В последнее время на Курщине значительно увеличилось количество российских подразделений. Как сообщил представитель Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мисник, украинские защитники видят ротации врага и его попытки помешать выполнению задач Сил обороны.

Секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал, что сейчас на Курщине идет маневровая война, однако ВСУ сохраняют инициативу на некоторых направлениях.

В частности, в направлении реки Сейм, враг пытается удерживать свои войска, заключает понтонные переправы, которые украинские войска разбивают.

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