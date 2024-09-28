Украинские защитники продолжают действовать по своему плану, подчеркнул Вадим Мысник.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области РФ. Враг пытается остановить продвижение украинских сил – значительно увеличилось как количество, так и качественный состав российских подразделений.

Об этом рассказал в эфире телемарафона представитель Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник. Он отметил, что украинские защитники видят ротации врага и его попытки помешать выполнению задач Сил обороны.

"Значительно увеличилось количество и качественный состав этих подразделений (оккупационных войск РФ, – ред.). Мы это видим, мы действуем по своему плану. Цель одна – мы максимально будем наносить поражение врагу и продлевать их дедлайны. Их дедлайны – они ни к чему. Их первый дедлайн 1 октября уже практически вышел, со вторым так же будет. Пусть попробуют, мы их здесь встречаем очень хорошо, и они это чувствуют", – констатировал спикер ОТГ "Северск".

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Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 28 сентября, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 136 боевых столкновений. Напряженной остается ситуация на Покровском направлении. К тому же, враг активно атаковал на Купянском, Лиманском и Времевском направлениях.

Кроме того, российские захватчики продолжают стирать украинские населенные пункты. Сейчас враг уничтожает Торецк Донецкой области. Такая же участь постигнет Угледар, Покровск, Мирноград, Курахово, Часов Яр и многие другие прифронтовые города и села.

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