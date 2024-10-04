В направлении реки Сейм враг пробует удерживать свои войска, укладывает понтонные переправы, которые украинские войска разбивают, отметил нардеп.

Сейчас на Курщине идет маневровая война, однако ВСУ сохраняют инициативу на некоторых направлениях. Об этом рассказал нардеп и секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, обстановка на Курщине изменилась по сравнению с тем, как ВСУ туда заходили.

"Сейчас противник подтянул довольно таки серьезные свои силы, у него уже там более 40 тыс. личного состава. В начале там были малые силы армии РФ, поэтому мы могли продвигаться, оставляя противника у себя за спиной. Сейчас ситуация сложнее, потому что российские войска, кроме того, что удерживают оборону, на некоторых направлениях пытаются отвоевывать территории. Идет маневренная война, там даже нет сплошных линий обороны", - рассказал он в эфире Еспресо.

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Нардеп утверждает, что и ВСУ, и россияне пытаются создать ситуацию, когда "кто-то благодаря лучшему маневру окажется в выигрышной ситуации".

В частности, такую ситуацию можно увидеть в направлении реки Сейм, где враг пробует удерживать свои войска, заключает понтонные переправы, которые украинские войска разбивают. Он добавил:

"Мы пытаемся российских воинов отрезать от наступления на Любимовку. Сказать, что у кого-то есть на 100% преимущество, нельзя. У нас нет уже такой активности в наступлении, которая была в начале. Но инициативу на некоторых направлениях мы еще сохраняем".

Курская операция - последние новости

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, в наступлении в Курской области участвует 21-я механизированная бригада, в арсенале которой - самые передовые и лучшие западные танки - Strv 122/Leopard 2A6 (эти два типа различаются в основном длиной основных орудий). И, согласно роликам из соцсетей, один из этих танков во время боя возле села Веселое был подбит беспилотником или подорвался на мине.

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