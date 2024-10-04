Сейчас на Курщине идет маневровая война, однако ВСУ сохраняют инициативу на некоторых направлениях. Об этом рассказал нардеп и секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
По его словам, обстановка на Курщине изменилась по сравнению с тем, как ВСУ туда заходили.
"Сейчас противник подтянул довольно таки серьезные свои силы, у него уже там более 40 тыс. личного состава. В начале там были малые силы армии РФ, поэтому мы могли продвигаться, оставляя противника у себя за спиной. Сейчас ситуация сложнее, потому что российские войска, кроме того, что удерживают оборону, на некоторых направлениях пытаются отвоевывать территории. Идет маневренная война, там даже нет сплошных линий обороны", - рассказал он в эфире Еспресо.
Нардеп утверждает, что и ВСУ, и россияне пытаются создать ситуацию, когда "кто-то благодаря лучшему маневру окажется в выигрышной ситуации".
В частности, такую ситуацию можно увидеть в направлении реки Сейм, где враг пробует удерживать свои войска, заключает понтонные переправы, которые украинские войска разбивают. Он добавил:
"Мы пытаемся российских воинов отрезать от наступления на Любимовку. Сказать, что у кого-то есть на 100% преимущество, нельзя. У нас нет уже такой активности в наступлении, которая была в начале. Но инициативу на некоторых направлениях мы еще сохраняем".
Курская операция - последние новости
Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, в наступлении в Курской области участвует 21-я механизированная бригада, в арсенале которой - самые передовые и лучшие западные танки - Strv 122/Leopard 2A6 (эти два типа различаются в основном длиной основных орудий). И, согласно роликам из соцсетей, один из этих танков во время боя возле села Веселое был подбит беспилотником или подорвался на мине.