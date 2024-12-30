Подразделение разбивает лагерь в селе Плехово неподалеку от фронта, чтобы восстановиться.

Российская 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты за четыре месяца боев на Курщине значительно истощена и разбивает лагерь в селе Плехово, что на небольшом расстоянии от фронта, чтобы восстановить силы, пишет Forbes.

Сообщается, что эта бригада численностью 2500 человек - одна из двух основных российских подразделений морской пехоты (вторая - 155-я бригада), которые поддерживают контрнаступление России в Курске.

"Ребята из 810-й бригады могут перекурить, подумать о вечном, собраться с мыслями и подготовиться к будущим боям", - цитирует издание одного из российских блогеров, который отмечает, что передислокация в Плехово - это не отступление, а временная ротация с линии фронта.

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Но трудно утверждать, что 810-я морская пехотная бригада, а также 155-я морская пехотная бригада не истощены после месяцев преимущественно неудачных штурмов, говорится в публикации.

155-я бригада восстанавливалась уже много раз и "сейчас находится на последнем пополнении" после того, как "потеряла много людей и большую часть техники из-за украинских мин, беспилотников и артиллерии".

Издание предполагает, что "в таком же ужасном состоянии" и 810-я бригада. Тем более, что ее штаб в городе Льгов 25 декабря подвергся удару украинских Сил обороны, в результате которого "могли быть убиты или ранены члены командного состава бригады".

Однако издание, опять же со ссылкой на блогера, выражает сомнение в том, что восстановление российской бригады в Плеховом может быть эффективным, ведь село находится "в зоне действия тяжелого вооружения украинских войск".

То, что Кремль возвращает часть своих истощенных подразделений с Курской линии фронта, "свидетельствует о медленном темпе и высокой стоимости российского контрнаступления в области".

"Даже имея преимущество в живой силе в 60-20 тысяч человек и помощь 12-тысячного северокорейского корпуса, россиянам удалось отбить лишь четверть выступления", - говорится в материале.

Предполагается, что россияне потеряли более четверти своих военных. При этом отмечается: нет официальных данных об этих потерях, но было заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что северокорейские войска понесли 25% потерь на этом направлении. Издание делает вывод, что потери 810-й отдельной морской пехотной бригады "могут быть еще больше".

Удар по пункту управления 810-й бригады: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, 25 декабря в Курской области РФ Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту управления 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты (ОБрМП) ВС РФ, расположенному в заброшенном гражданском здании населенного пункта Льгов Курской области.

В этом пункте управления могли находиться офицеры из КНДР, считает военный обозреватель Денис Попович. Поэтому не исключено, что кто-то из северокорейских офицеров мог пострадать.

Известно, что в результате удара ликвидирован заместитель командира 810-й бригады морской пехоты РФ Паштов Салим Мухарбетович. Об этом сообщила его сестра в социальной сети. На момент удара Паштов находился в пункте управления.

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