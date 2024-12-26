Удар по Льгову: ВСУ 'задвухсотили' топ-командира российских морпехов

О ликвидации российского офицера сообщила его сестра, а также ряд российских пабликов.

В результате удара по Льгову Курской области ликвидирован заместитель командира 810-й бригады морской пехоты РФ Паштов Салим Мухарбетович. Об этом сообщила его сестра в социальной сети "ВКонтакте".

На момент удара Паштов находился в пункте управления в городе Льгов. Местные паблики также подтвердили, что целью удара ВСУ стал пункт управления оккупантов, о котором знали все в городе.

Telegram-канал "Полковник ГШ" пишет, что вместе с заместителем в здании находились и другие российские военные, из которых семеро погибли. Вероятно, это был офицерский состав бригады, который занимался управлением подразделениями и раздавал приказы.

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Льгов находится в 28 километрах от государственной границы Украины, следовательно туда достигает как ствольная, так и реактивная артиллерия. Как отмечают российские пропагандистские СМИ, удар был нанесен из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Удар по Льгову: что известно

Накануне об удачном ударе по пункту управления во Льгове сообщил СтратКом ВСУ. В России прокомментировали удар, заявив, что в результате атаки погибли четыре человека, еще пятеро - получили ранения.

Эксперт Денис Попович отметил, что в пункте управления 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты (ОБрМП) ВС РФ, по которому накануне ударили Силы обороны, могли находиться офицеры из КНДР.

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