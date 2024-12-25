Этот удар повлияет как на деятельность российских морпехов, так и на их психологическое состояние.

В пункте управления 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты (ОБрМП) ВС РФ, по которому накануне ударили Силы обороны, могли находиться офицеры из КНДР.

Такое предположение в эфире "Киев 24" сделал военный обозреватель Денис Попович. "В составе этой бригады морской пехоты на Курщине включены и северокорейские военные. Поэтому не исключено, что кто-то из северокорейских офицеров мог пострадать. Мы знаем, что Ким Чен Ын придает очень большое значение присутствию этого контингента в Курской области. Там высший офицерский состав руководит этим контингентом. Но командный пункт - это сверхважно. Оттуда осуществляется управление воинской частью, взаимодействие, полное управление на поле боя", - сказал Попович.

В то же время он добавил, что российские оккупанты смогут заменить убитых командиров: "Основа боевого обеспечения - это непрерывность командования. Будут новые командиры. Или поставят новых командиров, или поднимут тех, кто уцелел, повышая в должности. То есть командование будет. Но это время, пока эта замена будет происходить - это может повлиять на деятельность бригады на поле боя. Психологический момент будет безусловно, будет влияние на бойцов".

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Удар по Льгову: что известно

Накануне об удачном ударе по пункту управления во Льгове сообщил СтратКом ВСУ, который находился в заброшенном гражданском здании. В России прокомментировали удар, заявив, что в результате атаки погибли четыре человека, еще пятеро - получили ранения.

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