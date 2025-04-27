Сейчас у россиян таких ресурсов нет и не будет, однако в случае перемирия Путин мог бы в течение одного-двух лет накопить ресурсы для такой попытки.

Некоторые эксперты утверждают, что российский диктатор Владимир Путин не успокоится, пока не перекроет выход Украины к Черному морю. Однако военный эксперт Владислав Селезнев в интервью Oboz.ua отметил, что даже если такие планы и есть, то в очень далекой перспективе.

"Если такие планы Путин и вынашивает, то это очень и очень отдаленная перспектива, которая потребует серьезной мобилизации и концентрации военных ресурсов РФ. В ближайшей перспективе у россиян таких ресурсов нет и не будет", - считает он.

В общем, он не считает, что Путин готов выходить на переговоры и заключать хотя бы временное мирное соглашение.

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"Поэтому я не жду в ближайшей перспективе стагнации на поле боя, хотя с рациональной точки зрения Путину крайне важна эта передышка для того, чтобы накопить в течение полутора-двух лет достаточно ресурсов, чтобы в конце концов попытаться снова реализовать трек отрезания Украины от Черного моря", - объясняет эксперт.

Селезнев также рассказал, куда россияне могут направить силы, высвобожденные из Курской области, и на какие наступательные планы у них вообще хватит ресурсов.

Так, по его словам, высвобождение российских военнослужащих с территории Курской области было направлено на то, чтобы передислоцировать часть российских сил и средств на Купянское направление - и сейчас там активизировались боевые действия, в частности по расширению плацдарма на правом берегу реки Оскол. Также серьезное обострение ситуации в районе Торецка и Покровска, поэтому скорее всего туда также была направлена часть высвобожденных российских сил, считает эксперт.

Кроме того, Селезнев прогнозирует, что подразделения бригад морской пехоты - 810-й и 155-й - будут отправлены на юг Херсонской области. А российские морпехи вместе с российскими десантниками могут появиться на юге Запорожской области.

Он также добавил, что на Запорожском направлении враг пытается найти слабые места в нашей обороне, и юг Запорожской области в перспективе может превратиться в арену ожесточенных боев:

"Почему? Потому что в соответствии с новой редакцией российской конституции вся территория Запорожской области якобы включена в состав РФ. Вполне вероятно, что Путин, не сумев договориться на дипломатическом треке о добровольной передаче этих территорий, будет пытаться реализовать этот кейс силой оружия".

В Херсонской области непреодолимым препятствием для оккупантов является Днепр, и их попытки закрепиться на островах - это "сизифов труд", отмечает Селезнев.

"Там нет возможности закрепиться из-за природно-географических условий. Ну а возможностей для создания понтонно-мостовых переправ, чтобы перебрасывать силы и средства с левого на правый берег, у противника нет и в перспективе не будет", - объясняет он.

Война в Украине - последние новости

Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался Путину о якобы "полном освобождении" Курской области. Впоследствии в Генштабе опровергли такие заявления Кремля.

Также в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщили, что российские войска хотят выйти на административные границы Донецкой и Днепропетровской областей до 9 мая.

Аналитики ISW сообщали, что Россия планирует изменить тактику для нового наступления летом и осенью 2025 года и перейти к сисематическому использованию мотоциклов в наступательных операциях, чтобы противостоять украинским беспилотникам.

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