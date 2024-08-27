Зона контроля продолжает расширяться, отметил эксперт.

За неделю ВСУ взяли под контроль 31 км² территории Курской области России, в среднем украинские бойцы продвигаются на 4,5 км² в сутки, подсчитал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Результат, озвученный генералом Сырским это тот результат, который можно озвучивать журналистам, дабы те разнесли по своим площадкам. Сегодня была озвучена цифра контроля территории в 1 294 км². 15 августа это было 1 150 км². 20 августа генерал Сырский докладывал президенту Украины о контроле 1 263 км²", - отметил эксперт.

Коваленко добавил, что на фоне того, как зона контроля в Курской области продолжает расширяться, внимания к этой зоне отчуждения у российских говорящих голов все меньше и меньше:

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"Кроме того, у них стало проявляться все больше апатичности. Потеряли контроль над селом? Это не критично. Без существенных изменений. Все под контролем!... С одной стороны, это лишний раз демонстрирует то, что россиянам, по большому счету, плевать на своих соотечественников, и в какой-то момент даже шок-контент уходит на задний план… С другой стороны, это позволяет проводить операции на территории России любого масштаба. Например, Курская операция пока не вышла на оперативный уровень, но очень близка к этому, особенно в районе Коренево".

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Россия перебросила на Курское направление около 30 тысяч своих военнослужащих, эта цифра растет.

Также он сообщил, что по состоянию на сегодня под контроль ВСУ взяты 1 тысяча 294 квадратных километра территории, 100 населенных пунктов, которые размещены на этой территории.

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