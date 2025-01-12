Одна женщина погибла, более 70 человек остались без крыши над головой.

Российская Федерация убивает не только украинцев, но и своих гражданских лиц. Об этом сказал пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашкивский в эфире телемарафона.

"Вчера (11 января - УНИАН) вечером российская авиация нанесла два удара в район интерната города Суджа Курской области (РФ). В результате чего одна женщина получила рваную рану руки. Утром женщина скончалась. Помещение интерната очень повреждено, выбиты все окна, двери", - отметил он.

По его словам, сейчас возник серьезный вопрос, куда перемещать тех, кто был в интернете, чтобы их согреть, ведь речь идет о пожилых людях, очень многие из которых имеют инвалидность, болезнь Паркинсона, а один человек имеет психическое заболевание.

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Дмитрашковский отметил, что в районе, который контролируют ВСУ, находится около 2000 гражданских жителей. При этом он уточнил, что в интернате находится более 70 человек.

"Российские власти были в курсе того, что именно на территории интерната находятся гражданские люди, но все же приняли решение нанести авиационный удар. Это является свидетельством того, что российским властям не выгодно, чтобы эти люди выжили и сообщили всему миру правду, которую они знают не с российского телевидения, а из общения с украинскими военными", - подчеркнул Дмитрашковский. По его словам, российские власти совершают геноцид против своего населения.

Он рассказал, что в результате российских авиационных, артиллерийских и минометных обстрелов по Курской области погибло 36 гражданских и более 100 человек получили ранения, а естественной смертью умерло - 70 россиян.

Ситуация в Курской области

Бои в Курской области начались в августе 2024 года, когда ВСУ пересекли российско-украинскую границу вблизи города Суджа. Украинские войска быстро начали продвижение вглубь территории РФ.

Эксперт по вопросам национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко рассказал, что РФ прекратила любые разговоры в контексте мирных переговоров, поскольку ее армия не может вытеснить со своей территории Силы обороны Украины. По его словам, Курская операция "поломала геополитические расклады России на любые переговорные процессы".

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