Единственный реальный вариант для Украины - это Европейский Союз и НАТО, говорит Ярослав Грицак.

Украине нужно как можно скорее выйти из "зоны опасности", которую веками создает Россия, и это должна быть главная стратегия на ближайшее будущее, считает профессор Львовского католического университета, историк Ярослав Грицак. Об этом он сказал в интервью изданию Главком.

"Стратегия для нас - выйти из-под России. Точка. Закончить этот столетний период несчастной истории, как говорил Драгоманов (Михаил Драгоманов - украинский историк и общественный деятель XIX в., - ред.), потерянное время, когда мы были вместе с Россией. Не потому, что Россия плохая, а потому, что Россия - это зона опасности. Это или война, или репрессии, которые постоянно повторяются. Вот нам и надо из этой зоны опасности выйти", - отметил историк.

По его мнению, "мы не можем выйти из этой зоны сами", а только "в союзе с кем-то", потому что "мы в мегаполитически важном, геополитически чувствительном пограничье".

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"Мы можем выйти, только войдя куда-то. Единственный реальный вариант - это Европейский Союз и НАТО. Вот это стратегия. И здесь мы должны идти по пути Польши. Когда мы войдем туда, в какой конфигурации, в каких границах это будет? Этого я не знаю. Поэтому надо говорить, что есть стратегическая задача, а что есть тактическая задача", - подчеркнул Грицак.

При этом он утверждает, что возвращение захваченных россиянами территорий следует отложить до того времени, "когда Россия потерпит коллапс", ведь российский режим, по мнению историка, "не имеет большого будущего". Также он объяснил, почему Европа для нас важна:

"Не потому что, знаете, в Европе только хорошее состояние, какие-то хорошие условия для жизни, а потому, что Европа - это зона, где невозможна война. А без безопасности ни одно общество развиваться не может".

Грицак проанализировал, какие страны будут поддерживать Украину больше всего. Это, в частности, Великобритания: "там, как бы ни менялась власть, будет постоянная поддержка". Также он назвал Нидерланды, Данию, страны Балтии, Польшу.

"Это та полоса, где мы можем думать о каких-то союзах внутренних, менее устойчивых, или более устойчивых союзах военных, экономических. Они будут держать Украину на плаву, как на спасательном круге. Менее устойчивыми и, скажем так, более измученными в кавычках является Юг. В частности Италия, Греция, частично Франция", - пояснил профессор.

Отдельно он сказал о Германии, "которая была мотором и сердцем Европы", но "оставила эту роль по разным причинам, в частности из-за Меркель и Шольца (Ангела Меркель и Олаф Шольц - бывшая и нынешний канцлеры Германии, - ред.

"Но я думаю, что сейчас, когда будут выборы, если к власти придет Фридрих Мерц (глава партии Христианско-демократический союз, - ред.), то есть большие шансы, что Германия присоединится к северу, а не к югу. И это меняет констелляцию. Нет, я не считаю, что нам удастся достичь всего в быстром темпе. Но идти к этому, делать определенные шаги очень важно", - подчеркнул историк.

Предыдущие заявления историка Ярослава Грицака

Ранее УНИАН сообщал, возможны ли в 2025 году перемирие и мир между Украиной и Россией, по мнению историка. Он считает, что в 2025-м в лучшем случае начнутся переговоры между Украиной и Россией, но о мире рано говорить, потому что "стабильный мир - это очень далекая перспектива".

Также Грицак высказался о плане разделения Украины на три части. Он сказал, Москва намеревалась поделить Украину еще в 2008 году. Он напомнил, как министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вспоминал разговор с кремлевским правителем Путиным, в котором тот предложил Варшаве оккупировать Львов.

Кроме того, историк заявлял, что избранный президент США Дональд Трамп до конца президентства не сможет закончить все войны. Он отметил, что нет "даже близкой перспективы" завершения войны в секторе Газа, а в 2027 году может начаться война Китая с Тайванем.

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