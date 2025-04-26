Российская армия потеряла убитыми 25,2 тысяч военных.

С 6 августа 2024 года российская армия в Курской области потеряла убитыми и ранеными более 62 тысяч военных. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Уточняется, что потери армии России в операционной зоне группировки войск "Курск" составляют:

личного состава - 62,4 тыс. человек, из них безвозвратные - 25,2 тыс, санитарные - 36,2 тыс.

еще 983 военнослужащих армии агрессора были взяты в плен.

Благодаря этому произошли обмены, что позволило вернуть домой из российской неволи сотни украинских воинов, акцентировали в Генштабе.

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"Общие потери армии КНДР на Курском направлении составляют более четырех с половиной тысяч убитыми и ранеными", - добавили в сообщении.

В Генштабе также заявили, что борьба продолжается.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля, появилось заявление от российского диктатора Владимира Путина на основе доклада начальника Генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова, в котором утверждалось, что якобы российские войска выбили украинские Силы обороны из Курской области.

В то же время, в Генштабе ВСУ эту информацию не подтвердили и отметили, что российское заявление не соответствует действительности, поскольку ВСУ продолжают удерживать определенные позиции и наносят противнику эффективное огневое поражение из всех видов оружия, применяют в том числе тактику активной обороны.

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