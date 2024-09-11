Если они будут сейчас пытаться контратаковать, им потребуются большие силы, а их надо будет брать с Донбасса.

Начав наступление в Курской области, Россия опровергает свои же заявления, пояснил в эфире Radio NV военный эксперт Михаил Самусь.

"Вспомним, за что критиковали украинское командование в течение последнего месяца. Что россияне не клюнули на украинскую Курскую операцию. Так извините, как раз в этом и заключалась логика. Что мы проводим операцию в Курской области, а россияне подтягивают свои резервы с Донбасса. Теперь это происходит", - сказал Самусь.

Он также добавил, что сейчас Россия начала контрнаступательные действия не большими силами. Поскольку на видео видно, что наступательные колонны размером с роту, а не дивизию.

Видео дня

"Они пытаются разблокировать Глушковский район. Но это неадекватная операция. Если они сейчас, вместо того, чтобы вывести свои войска через понтонные переправы и отдать Украине Глушковский район, если они втянутся в эту операцию - это будет лучший подарок украинскому командованию. Ведь там Украина может спокойно контролировать ситуацию", - добавил Самусь.

В частности он пояснил, что на севере района россиян ограничивает река, понтонные переправы через которую полностью контролирует и уничтожает украинская авиация. С других трех сторон российскую армию ждут украинские силы.

"Если они будут сейчас пытаться контратаковать, им потребуются большие силы. То есть они сейчас втянуться в бои, они будут переходить в затяжные бои. Они будут нуждаться в большем количестве ресурсов. А ресурсы надо брать на Донбассе. К этому мы и пытались привести, начиная эту задачу... То есть у них параллельно начинается две активные операции", - сказал Самусь.

Российское контрнаступление в Курской области: что известно

Аналитики из DeepState сообщили, что российские войска начали активные штурмовые действия в Курской области РФ. В частности, сообщалось. что оккупанты переправили бронетехнику сначала через Сейм, а затем и через более мелкие реки.

Между тем военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что командование оккупантов также дало добро на активное применение механизированной компоненты и действия оккупантов осуществляются при поддержке техники, но с ограниченным применением артиллерии. В свою очередь, из-за активизации своих подразделений оккупанты уменьшили применение КАБов.

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