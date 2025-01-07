Сейчас у россиян там около 40 тысяч боеспособных военных.

Силы обороны в Курской области выполняют ряд стратегических задач. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Несколько стратегических задач выполняется нашими войсками на российской земле. Первое - это уничтожение суджанской группировки, которая пыталась развернуться и двигаться в сторону Сум. Второе - это сковывающая операция, вытащили на себя около 70 тысяч войск, 20 тысяч из которых уже 200-е и где-то так же тяжелые 300-е. Третья и основная задача, которая была выполнена - это слом архитектуры фронта. Наконец мы с юго-восточного направления создали новый, северный фронт в сторону Москвы. Это надо было делать еще вначале", - заявил аналитик.

Он также объяснил, каким образом во время нового наступления Сил обороны в Курской области удалось заглушить радиосвязь. По его словам, Украина для этого использовала стандартные средства РЭБ.

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"Отличаются лишь прочностью и механизмом противодействия. Сейчас они масштабированы, эта наша группа, которая зашла на Курщину - почти каждый солдат, снаряженный индивидуальными системами РЭБ. И это создает такой серьезный экран, который раскрыт над определенным участком. То есть это не одна крепкая станция, которая тушит все вокруг", - добавил Свитан.

По словам эксперта, из-за этого у россиян возникла проблема с разведкой и корректировкой артиллерии и КАБов. Поэтому сейчас они не могут выполнять ряд задач по огневому поражению наших сил. Кроме того, эксперт объяснил, какие именно задачи стоят перед нашими войсками во время нового наступления в Курской области. Свитан сказал:

"Наступательные операции, которые сейчас проводятся, дают возможность нашим войскам создать дополнительные плацдармы для дальнейшего развития ситуации, если россияне никак не отреагируют".

Эксперт отметил, что в случае успешной наступательной кампании, Украина может создать новую линию фронта в Курской области вдоль реки Сейм.

"Она из Белгородской области заходит на Курщину. Там идет полупетля и идет дальше в Сумскую область. Река Сейм очень хорошо очерчивает этот плацдарм, который как оперативный может использоваться... С правого берега будет оставаться тот же Курск, это примерное соотношение, как сейчас в Херсоне. Курчатов и АЭС с левой стороны, мы можем взять под контроль. И дальше по левому берегу Льгов и Рыльск, там два штаба бригад расположены", - отметил Свитан.

Ситуация в Курской области: что известно

Накануне Силы обороны Украины начали новую наступательную операцию в Курской области. По данным аналитиков из Института изучения войны, украинские войска пошли в такую на трех направлениях.

По словам военного эксперта Сергея Згурца, Силам обороны удалось продвинуться на западном фланге Курского выступа в районе Суджи. Сейчас украинские защитники закрепляются на новых позициях.

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